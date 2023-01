Initiation aux jeux de rôle par l’Ar’Aisne des Jeux Saint-Quentin, 21 avril 2023, Saint-Quentin .

Initiation aux jeux de rôle par l’Ar’Aisne des Jeux

Rendez-vous le vendredi 21 avril à partir de 20h dans la salle de jeux de l’association l’Ar’Aisne des Jeux à l’espace Jacques Prévert, rue de l’église, à Saint-Quentin !

Beaucoup de tables vous attendent comme :

– Donjons et Dragons, le vénérable et le plus connu de tous les jeux de rôles, univers heroic-fantasy, rempli de magie et de gobelins hargneux.

– Tiny, quand les jouets de votre chambre vous défendent de vos pires cauchemars.

– Warhammer, tiré d’un univers heroic-fantasy, vous explorerez le vieux monde en quête d’aventure.

– Mutant Year Zero, un jeu de rôle post-apocalyptique se déroulant sur notre très chère planète. Ce monde que nous connaissons s’est éteint.

– In Nomine Satanis – Magna Veritas, incarnés des des anges ou des démons réincarnés dans des corps humains à notre époque et doivent faire attention à ne pas se faire remarquer de l’humanité dans l’exercice de leurs missions.

– SCP Foundation, jeu de rôle contemporain, avec une ambiance à la Cthulhu et une touche de x-files, men in black, paranoïa et horreur fun.

– Shaan Renaissance, incarnez un Heossien sous le joug de l’envahisseur Humain tombé des étoiles. Prenez les armes pour sauver ce monde entre Magie et Technologie.

– D-Start, un jeu d’initiation au jeu de rôle proposant un système de règles légères et dans un univers de capes et d’épées.

Les sessions auront une durée de 2 heures allant de 20h à 22h puis de 22h à 00h.

Si vous désirez vous inscrire en avance il vous suffit de remplir un petit questionnaire en ligne ou de nous contacter directement sur Messenger.

Au plaisir de vous retrouver à une table de jeu.

