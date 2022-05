Initiation aux jeux bretons Mahalon Mahalon Catégories d’évènement: Finistère

Initiation aux jeux bretons Mahalon, 14 juillet 2022, Mahalon. Initiation aux jeux bretons Bourg Base de loisirs Mahalon

2022-07-14 17:00:00 – 2022-07-14 19:00:00 Bourg Base de loisirs

Mahalon Finistère Initiation aux jeux traditionnels de Bretagne de 17 h à 19 h à la base de loisirs: palets sur planche, patigo, birinig, jeu de la grenouille, quilles, boules bretonnes, galoche sur billot, kilhou kozh, boultenn, jeu du sabot, etc. Animation ouverte à tous, jeunes et adultes. Initiation aux jeux traditionnels de Bretagne de 17 h à 19 h à la base de loisirs: palets sur planche, patigo, birinig, jeu de la grenouille, quilles, boules bretonnes, galoche sur billot, kilhou kozh, boultenn, jeu du sabot, etc. Animation ouverte à tous, jeunes et adultes. Bourg Base de loisirs Mahalon

