Initiation aux inventaires participatifs Cimetière des Gonards, 18 mai 2022, Versailles.

Cimetière des Gonards, le mercredi 18 mai à 14:00

La ville de Versailles met en place depuis 2006 des protocoles de sciences participatives sur la flore et les papillons. Le cimetière des Gonards participe également à l’étude « Cimetières Vivants » en y déclinant le protocole Mission Hérisson et en menant des enregistrements audios de chiroptères. Ces protocoles sont réservés aux professionnels mais l’essor des sciences participatives s’est aussi étendu au grand public. La ville vous propose d’en apprendre plus sur ces relevés participatifs faciles à mettre en place dans son jardin ou sur son balcon et de mettre en pratique le protocole Opération Papillons ainsi que le SPIPOLL – Suivi photographique des insectes pollinisateurs.

Inscription obligatoire – Groupe de 15 personnes – Prévoir des chaussures fermées et des vêtements de couleur claire

Cimetière des Gonards 19 rue de la Porte de Buc 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines



