Initiation aux hiéroglyphes Musée du Hiéron Paray-le-Monial, vendredi 1 mars 2024.

Découverte de l’Egypte antique et de son système d’écriture par hiéroglyphes pour cet atelier destiné aux jeunes et ados à partir de 9 ans. En atelier, les jeunes s’essaieront à cette pratique pas si simple avec papyrus et calame comme les vrais scribes ! 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 14:30:00

fin : 2024-03-01 16:30:00

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix

Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

