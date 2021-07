Arcachon Arcachon Arcachon, Gironde Initiation aux gestes qui sauvent Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Initiation aux gestes qui sauvent Arcachon, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Arcachon. Initiation aux gestes qui sauvent 2021-07-15 – 2021-07-23

Arcachon Gironde Initiation aux Gestes qui sauvent

En partenariat avec Arcachon Sauvetage Côtier Session de 2h / 3 sessions par jour : 10h-12h, 15h-17h, 17h-19h

5 personnes par session

Nombre de places limité, à partir de 11 ans Gratuit

Pas d’inscription sur place Plage Thiers : du 15 au 23 juillet

Plage Pereire : du 26 au 30 juillet

Plage du Moulleau : du 2 juillet au 6 août

dernière mise à jour : 2021-06-29