Pradines Pradines 46090, Pradines Initiation aux Echecs Pradines Pradines Catégories d’évènement: 46090

Pradines

Initiation aux Echecs Pradines, 2 novembre 2021, Pradines. Initiation aux Echecs Médiathèque de Pradines Allée François-Mitterrand Pradines

2021-11-02 14:00:00 – 2021-11-02 17:00:00 Médiathèque de Pradines Allée François-Mitterrand

Pradines 46090 Tout public enfants – adultes / Gratuit Inscription conseillée / Pass sanitaire obligatoire Animée par l’association Cahors Echecs. Tout public enfants – adultes / Gratuit Inscription conseillée / Pass sanitaire obligatoire Illustration_échecs

Médiathèque de Pradines Allée François-Mitterrand Pradines

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 46090, Pradines Autres Lieu Pradines Adresse Médiathèque de Pradines Allée François-Mitterrand Ville Pradines lieuville Médiathèque de Pradines Allée François-Mitterrand Pradines