Initiation aux échecs Plouhinec Plouhinec Catégories d’évènement: Finistère

Plouhinec

Initiation aux échecs Plouhinec, 11 janvier 2023, Plouhinec . Initiation aux échecs Médiathèque rue des écoles Plouhinec Finistère rue des écoles Médiathèque

2023-01-11 15:00:00 – 2023-01-11 17:00:00

rue des écoles Médiathèque

Plouhinec

Finistère Venez vous initier et jouer aux échecs! Les échecs… un jeu fabuleux qui a plus de 1500 ans et qui compte des générations et des générations de joueurs et joueuses passionné(e)s… Les échecs : génial comme sport cérébral pour entretenir et développer la mémoire, la concentration, l’imagination et l’anticipation. Tout bon pour maintenir un cerveau en pleine forme… Les échecs, à découvrir et/ou à pratiquer juste pour passer un moment sympa et agréable. rue des écoles Médiathèque Plouhinec

dernière mise à jour : 2022-12-10 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouhinec Autres Lieu Plouhinec Adresse Plouhinec Finistère rue des écoles Médiathèque Ville Plouhinec lieuville rue des écoles Médiathèque Plouhinec Departement Finistère

Plouhinec Plouhinec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouhinec/

Initiation aux échecs Plouhinec 2023-01-11 was last modified: by Initiation aux échecs Plouhinec Plouhinec 11 janvier 2023 finistère Médiathèque rue des écoles Plouhinec Finistère Plouhinec

Plouhinec Finistère