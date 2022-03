Initiation aux différentes méthodes de compostage AMELIO | Maison de l’Habitat Durable Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Initiation aux différentes méthodes de compostage AMELIO | Maison de l’Habitat Durable, 6 avril 2022, Lille. Initiation aux différentes méthodes de compostage

AMELIO | Maison de l’Habitat Durable, le mercredi 6 avril à 18:00

Initiation aux différentes méthodes de compostage ————————————————- Que vous soyez initié ou néophyte, venez poser toutes vos questions sur le compostage collectif et individuel et découvrir les différentes solutions techniques de compostage. **→ Mercredi 06 avril 2022 de 18h à 19h** **Lille – Maison de l’Habitat Durable, 7 bis rue Racine** **Inscription préalable obligatoire auprès de la Maison de l’Habitat Durable**

Atelier gratuit

Que vous soyez initié ou néophyte, venez poser toutes vos questions sur le compostage collectif et individuel et découvrir les différentes solutions techniques de compostage. AMELIO | Maison de l’Habitat Durable 7 bis rue Racine 59000 Lille Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T18:00:00 2022-04-06T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu AMELIO , Maison de l'Habitat Durable Adresse 7 bis rue Racine 59000 Lille Ville Lille lieuville AMELIO , Maison de l'Habitat Durable Lille Departement Nord

AMELIO , Maison de l'Habitat Durable Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Initiation aux différentes méthodes de compostage AMELIO | Maison de l’Habitat Durable 2022-04-06 was last modified: by Initiation aux différentes méthodes de compostage AMELIO | Maison de l’Habitat Durable AMELIO , Maison de l'Habitat Durable 6 avril 2022 AMELIO | Maison de l'Habitat Durable Lille lille

Lille Nord