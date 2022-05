Initiation aux danses Rock et Swing Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

Initiation aux danses Rock et Swing Parthenay, 21 mai 2022, Parthenay. Initiation aux danses Rock et Swing Salle des métiviers 41 Rue Henry Dunant Parthenay

2022-05-21 16:00:00 – 2022-05-21 19:00:00 Salle des métiviers 41 Rue Henry Dunant

Parthenay Deux-Sèvres EUR Découvrez gratuitement les danses Rock n Roll, Lindy Hop et West Coast Swing.

Salle des métiviers 41 Rue Henry Dunant Parthenay

