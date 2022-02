Initiation aux danses occitanes -15h30- et bal occitan -20h30- Rue du Ruisseau,Pinsaguel (31)

– **15H30 :** **Initiation aux DANSES OCCITANES** animée par Sidonie Landrin, accompagnée de son musicien (association Lumbrets), – **20H30 :** **BAL occitan** animé par le duo Pons-Cassagnes de l’association Pais de Cocanha. – Inscription obligatoire auprès des Bibliothécaires (places limitées) : 05.61.76.88.68 *–* mediatheque@mairie-pinsaguel.com *source : événement [Initiation aux danses occitanes -15h30- et bal occitan -20h30-](https://agendatrad.org/e/35293) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Gratuit

avec Lumbrets et País de Cocanha Rue du Ruisseau,Pinsaguel (31) Médiathèque Salou Casaïs Rue du Ruisseau, 31120 Pinsaguel, France

2022-02-05T15:30:00 2022-02-05T22:30:00

