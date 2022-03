Initiation aux Danses irlandaises et Bal de la Saint Patrick Le Patio – Mjc Saint Egrève,Saint-Egrève (38)

Initiation aux Danses irlandaises et Bal de la Saint Patrick Le Patio – Mjc Saint Egrève,Saint-Egrève (38), 26 mars 2022, . Initiation aux Danses irlandaises et Bal de la Saint Patrick

Le Patio – Mjc Saint Egrève, Saint-Egrève (38), le samedi 26 mars à 16:00

**Fête de la St Patrick à Saint Egrève** Important: n’oubliez pas une touche de Vert Irlandais dans votre tenue de bal ;) – **de 16h à 18h** : Gratuit – Initiation aux danses traditionnelles d’Irlande info: ouverture de la salle 15mn avant le début de l’atelier qui démarre à 16h. Les danses choisies sont simples, ludiques, accessibles à tous. On les retrouvera lors du Bal en soirée. – **de 20h30 à 23h30** : Entrée 3 € – Bal de la Saint Patrick (danses de Bretagne et d’Irlande) 2 groupes de musiciens vous feront danser: – en première partie (20h30-21h30): musiciens de la Pastourelle de la Vence (Bretagne et Irlande) – en seconde partie (21h30-23h30): 4 musiciens rassemblés pour cet Evènement (Musique irlandaise) *source : événement [Initiation aux Danses irlandaises et Bal de la Saint Patrick](https://agendatrad.org/e/35716) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

3 €

avec musiciens de La Pastourelle – – – 2ème partie: 4 musiciens unis Le Patio – Mjc Saint Egrève,Saint-Egrève (38) 7, Avenue de la Monta Le Patio – Mjc Saint Egrève, 38120 Saint-Egrève, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T16:00:00 2022-03-26T23:30:00

Détails Autres Lieu Le Patio - Mjc Saint Egrève,Saint-Egrève (38) Adresse 7, Avenue de la Monta Le Patio - Mjc Saint Egrève, 38120 Saint-Egrève, France lieuville Le Patio - Mjc Saint Egrève,Saint-Egrève (38)

Le Patio - Mjc Saint Egrève,Saint-Egrève (38) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//