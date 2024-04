Initiation aux chants du monde Villers-Saint-Paul, samedi 6 avril 2024.

Venez passer une journée pour découvrir les bases du chant.

Entre exercices de rythmes et vocalises.

Tout en parcourant des chants du monde mené par un professeur de chant.

En petit groupe sur l’écolieu de la ferme l’arbre a poule.

L’atelier se déroule en intérieur ou extérieur selon la météo.

Une magnifique découverte dans la bienveillance et la détente, satisfaction et rire.

Prévoir un repas à partager pour la pause déjeuner

Public adulte

Tarif unique: 35€

Places limitées, réservation obligatoire par mail contacts@larbreapoule.com

Toutes les dates: 6 avril, 4 mai et 1er juin.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 17:00:00

28 Rue Mortefontaine

Villers-Saint-Paul 60870 Oise Hauts-de-France contacts@larbreapoule.com

