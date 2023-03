Initiation aux chants d’oiseaux Jullouville Jullouville Catégories d’Évènement: Jullouville

Manche

Initiation aux chants d’oiseaux, 6 mai 2023, Jullouville Jullouville. Initiation aux chants d’oiseaux Jullouville Manche

2023-05-06 08:30:00 08:30:00 – 2023-05-06 10:30:00 10:30:00 Jullouville

Manche Jullouville Ouvrez grand vos oreilles et dans le concert printanier, au cours d’une balade, apprenez à identifier quelques chants typiques des oiseaux des landes, tourbières et du bocage.

Inscription obligatoire au 02 33 46 37 06. RDV aire de stationnement lieu-dit la Ferrière. Gratuit. Animation proposée par le conseil départemental de la Manche sur l’ENS de la lande tourbeuse des Cent Vergées. Ouvrez grand vos oreilles et dans le concert printanier, au cours d’une balade, apprenez à identifier quelques chants typiques des oiseaux des landes, tourbières et du bocage.

Inscription obligatoire au 02 33 46 37 06. RDV aire de stationnement lieu-dit la Ferrière. Gratuit. Animation proposée par le conseil départemental de la Manche sur l’ENS de la lande tourbeuse des Cent Vergées. Jullouville

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Jullouville, Manche Autres Lieu Jullouville Adresse Jullouville Manche Ville Jullouville Jullouville Departement Manche Lieu Ville Jullouville

Jullouville Jullouville Jullouville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jullouville jullouville/

Initiation aux chants d’oiseaux 2023-05-06 was last modified: by Initiation aux chants d’oiseaux Jullouville 6 mai 2023 Jullouville Jullouville, Manche manche

Jullouville Jullouville Manche