le dimanche 3 avril à 08:00

Atelier d’initiation pour apprendre les chants et cris des oiseaux communs autour de chez nous. Comment entraîner vos oreilles pour vraiment écouter et différencier les espèces, quels outils pour enregistrer et analyser les chants et comment les sons d’oiseaux peuvent servir pour recenser les espèces de loin. Ouvert à tous y compris des gens à mobilité reduite. Animé par ACROLA Pass vaccinal obligatoire à partir de 16 ans / Pass sanitaire pour les mineurs de 12 à 15 ans Atelier d’initiation pour apprendre les chants et cris des oiseaux communs autour de chez nous. Comment entraîner vos oreilles pour vraiment écouter et différencier les espèces, quels outils pour … 44410 Herbignac 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique

2022-04-03T08:00:00 2022-04-03T10:00:00

