Initiation aux chants d’oiseaux dans un parc urbain Parc du Verger Châtellerault, dimanche 24 mars 2024.

Initiation aux chants d’oiseaux dans un parc urbain Accompagné d’un animateur de la LPO, venez-vous initier à reconnaître les chants d’oiseaux d’un parc à proximité de la ville. Dimanche 24 mars, 09h00 Parc du Verger Gratuit – Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T09:00:00+01:00 – 2024-03-24T12:00:00+01:00

Parc du Verger Châtellerault Avenue du Maréchal Leclerc Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 45 54 32 87 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 95 16 05 72 »}, {« type »: « email », « value »: « poitoucharentes@lpo.fr »}]

LPO Châtellerault

parc du Verger (C) JL Lechat