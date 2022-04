INITIATION AUX CHANTS D’OISEAUX Bouxurulles Bouxurulles Catégories d’évènement: Bouxurulles

INITIATION AUX CHANTS D'OISEAUX Mairie 20 rue de Charmes Bouxurulles

2022-07-23 14:30:00 – 2022-07-23 16:30:00

Bouxurulles Vosges Bouxurulles Initiation aux chants d’oiseaux. Balade dans le bois de Bouxurulles pour apprendre à reconnaître les chants d’oiseaux des forêts. Découverte des cris de contact, des chants mélodieux, des cris d’alerte et plein d’autres. Des techniques seront données pour mémoriser les chants, les cris… Et des observations d’oiseaux peuvent être aussi faites.

Enfant dès 5 ans.

Places limitées.

Inscription obligatoire au association.hirrus@orange.fr association.hirrus@orange.fr +33 6 75 31 79 69 http://www.association-hirrus.fr/ Association HIRRUS

Mairie 20 rue de Charmes Bouxurulles

