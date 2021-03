Bergesserin Bergesserin 71250, Bergesserin Initiation aux Chants d’Oiseaux Bergesserin Catégories d’évènement: 71250

Bergesserin

Initiation aux Chants d'Oiseaux, 14 avril 2021-14 avril 2021, Bergesserin. Initiation aux Chants d'Oiseaux 2021-04-14 – 2021-04-14 Parc Acro'Bath 377 route du 4ième Bataillon de Choc

Bergesserin 71250 Bergesserin 15 15 EUR Comment arriver à distinguer tous ces oiseaux qui s’égosillent au fond des bois ? Et pourquoi passent-ils autant d’énergie à produire tous ces sons incroyables ?

Nous irons sur le terrain écouter plusieurs espèces communes,

15 EUR