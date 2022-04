Initiation aux chants d’oiseaux Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne Catégories d’évènement: Argentat-sur-Dordogne

Corrèze

Initiation aux chants d'oiseaux Argentat-sur-Dordogne, 24 avril 2022

2022-04-24 00:00:00 00:00:00 – 2022-04-24 11:30:00 11:30:00

Argentat-sur-Dordogne Corrèze Argentat-sur-Dordogne La réserve départementale de la biodiversité propose une demi- journée découverte des oiseaux chanteurs, sur la réserve. Initiation à l’écoute des chants d’oiseaux, et identification des espèces. Tour du site avec arrêt aux différents postes d’observation. Argentat-sur-Dordogne

