Initiation aux chants d’oiseaux Altenach, dimanche 14 avril 2024.

Initiation aux chants d’oiseaux Altenach Haut-Rhin

Suivez Sylvie Bentzinger lors d’une petite balade pour reconnaître quelques chants d’oiseaux. Inscription obligatoire avant le vendredi 12 avril (20 places).

Prêtez l’oreille et écoutez la symphonie qui nous entoure. Pour vous familiariser aux chants de quelques-uns des plus grands virtuoses à plumes de nos forêts, suivez Sylvie Bentzinger lors d’une petite balade pour reconnaître quelques chants d’oiseaux. Vous n’écouterez plus jamais la nature de la même façon !

Inscription obligatoire avant le vendredi 12 avril.

20 places. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 08:30:00

fin : 2024-04-14 10:00:00

13 rue Sainte Barbe

Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est contact@maison-nature-sundgau.org

L’événement Initiation aux chants d’oiseaux Altenach a été mis à jour le 2024-04-08 par Office de tourisme du Sundgau