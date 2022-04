Initiation aux chants des oiseaux Maison de la Nature et de l’Eau Chalette-sur-loing Catégorie d’évènement: Châlette-sur-Loing

Maison de la Nature et de l’Eau, le dimanche 24 avril à 09:00

A l’aide d’un ornithologue, nous essayons lors d’une balade d’identifier les oiseaux par leurs chants. Animé par Christian CHANDELIER, ornithologiste. Inscriptions auprès de la Maison de la Nature et de l’Eau au 02 38 98 72 97. A partir de 6 ans. Gratuit. Initiation à la reconnaissance des oiseaux animé par Christian CHANDELIER, ornithologiste. Inscriptions auprès de la Maison de la Nature et de l’Eau. Maison de la Nature et de l’Eau Chalette-sur-loing Chalette-sur-loing

2022-04-24T09:00:00 2022-04-24T11:30:00

