Initiation aux chants des oiseaux communs pour les super-débutants Pont de la Tortière Nantes, dimanche 14 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-14 07:00 – 10:00

Gratuit : non Inscription pour participer aux deux temps (théorie en salle + sortie) : 35 € Inscription auprès de Marine : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr

C’est le printemps et les oiseaux chantent. Oui, mais que disent-ils ?En combinant une séance de théorie le samedi en fin de journée (13 avril 2024) et une sortie sur le terrain le dimanche matin (14 avril 2024), vous installerez vos premières bases en acoustique. Vous apprendrez à reconnaître quelques chants et cris d’oiseaux communs au bord de l’Erdre. > samedi 13 avril 2024 de 17h30 à 19h30 : séance de théorie dans une salle du centre-ville de Nantes (Nidoludo, 4 rue de l’Héronnière) > dimanche 14 avril 2024 de 7h à 10h : sortie au lever du jour, au départ du Pont de la Tortière, Nantes Prêt d’une paire de jumelles par participant. Suite à la sortie, vous recevrez une liste récapitulant les espèces rencontrées et les moyens mnémotechniques pour reconnaître leurs chants. Initiation et sorties proposées par « Entourée par la nature »

Pont de la Tortière Nantes 44300