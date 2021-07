Le Crotoy Le Crotoy Le Crotoy, Somme Initiation aux Arts du Cirque Le Crotoy Le Crotoy Catégories d’évènement: Le Crotoy

Somme

Initiation aux Arts du Cirque Le Crotoy, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Le Crotoy. Initiation aux Arts du Cirque 2021-07-19 14:00:00 – 2021-07-19

Le Crotoy Somme Initiation aux Arts du Cirque avec l’école des Arts du Cirque Jules Verne d’Amiens, suivi d’un spectacle sur la plage Initiation aux Arts du Cirque avec l’école des Arts du Cirque Jules Verne d’Amiens, suivi d’un spectacle sur la plage TM dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Le Crotoy, Somme Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Crotoy Adresse Ville Le Crotoy lieuville 50.22706#1.61162

Évènements liés