Initiation aux arts du cirque Fort-Mahon-Plage

Somme

Initiation aux arts du cirque Fort-Mahon-Plage, 14 février 2023, Fort-Mahon-Plage

2023-02-14 14:30:00 – 2023-02-14 16:30:00

Somme Venez vous initier aux arts du cirque (jonglerie, jeux d’équilibre,…) avec l’association Manifest’action ! A partir de 6ans Venez vous initier aux arts du cirque (jonglerie, jeux d’équilibre,…) avec l’association Manifest’action ! A partir de 6ans Fort-Mahon-Plage

