INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE COMPAGNIE HEKA – Atelier Parent-Enfant

INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE COMPAGNIE HEKA – Atelier Parent-Enfant, 17 septembre 2022, . INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE COMPAGNIE HEKA – Atelier Parent-Enfant

2022-09-17 14:00:00 – 2022-09-17 Découvrez les différentes disciplines circassiennes de manière ludique !

Initiez-vous aux jeux d’équilibre (fil, boule…), à la manipulation d’objets

(assiettes chinoises, balles, foulards, massues…) et surtout, venez passer un moment de partage où le lien est à l’honneur. Découvrez les différentes disciplines circassiennes de manière ludique !

Initiez-vous aux jeux d’équilibre (fil, boule…), à la manipulation d’objets

(assiettes chinoises, balles, foulards, massues…) et surtout, venez passer un moment de partage où le lien est à l’honneur. Découvrez les différentes disciplines circassiennes de manière ludique !

Initiez-vous aux jeux d’équilibre (fil, boule…), à la manipulation d’objets

(assiettes chinoises, balles, foulards, massues…) et surtout, venez passer un moment de partage où le lien est à l’honneur. Oceane-PEREZ dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville