INITIATION AUX ALGUES

2022-05-16 10:00:00 – 2022-05-16

Découvrez les algues comestibles lors d’une belle balade à marée basse. Vous apprendrez comment les cueillir, préparer et consommer.

Je vous dévoilerai leurs vertus nutritionnelles et thérapeutiques. Un support vous sera offert pour mieux vous repérer dans l’identification.

Matériel:

– Bottes de pluie ou méduses ou chaussures non glissantes qui vont dans l’eau

– Un seau ou récipient pour votre récolte

– Une paire de ciseaux

– Un imperméable en fonction de la météo

