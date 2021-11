Initiation au zéro déchet! Andernos-les-Bains, 25 novembre 2021, Andernos-les-Bains.

Initiation au zéro déchet! Andernos-les-Bains

2021-11-25 18:30:00 – 2021-11-25

Andernos-les-Bains Gironde

Vous aimeriez vous lancer dans le zéro déchet mais vous ne savez pas comment vous y prendre, ni par où commencer ? Faire seul·e le premier pas pour démarrer l’aventure vous angoisse ? Mille questions vous trottent dans la tête et les réponses trouvées sur Internet ne vous suffisent pas (ou plus) ?

Pas d’inquiétude, on a LA solution.

Evénement gratuit sous condition d’adhésion à l’association (minimum 1€). Inscription obligatoire (jauge covid oblige) au 0769552014, par mail (latelier.nb@gmail.com) ou via messenger.

+33 7 69 55 20 14

Recyclerie ATENOBA Andernos

Andernos-les-Bains

