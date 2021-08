Initiation au Yoga par Jean-Jacques Gary Salle des fêtes de Vendegies-au-Bois, 16 octobre 2021, Vendegies-au-Bois.

Initiation au Yoga par Jean-Jacques Gary

Salle des fêtes de Vendegies-au-Bois, le samedi 16 octobre à 14:00

Le yoga est l’une des six écoles orthodoxes de la philosophie indienne āstika dont le but est la libération. C’est une discipline ou pratique commune à plusieurs époques et courants, visant, par la méditation, l’ascèse et les exercices corporels, à réaliser l’unification de l’être humain dans ses aspects physique, psychique et spirituel. Les ateliers sont animés par Jean-Jacques Gary, professeur formé à l’école de Yoga de l’énergie de Lille et à l’Académie de Yoga de l’énergie de Bruxelles.

GRATUIT / Sur réservation

A partir de 12 ans

Salle des fêtes de Vendegies-au-Bois Vendegies-au-Bois Vendegies-au-Bois Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T16:00:00