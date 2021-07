Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire INITIATION AU YOGA AVEC BEA YOGA Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

INITIATION AU YOGA AVEC BEA YOGA Mauges-sur-Loire, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Mauges-sur-Loire. INITIATION AU YOGA AVEC BEA YOGA 2021-07-09 – 2021-07-09 SAINT-FLORENT-LE-VIEIL Promenade Julien Gracq

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire EUR 10 10 Une pratique de yoga accessible à tous, que vous pratiquiez déjà ou non. Ce peut être l’occasion d’une découverte. Un moment pour se relier à soi et profitez de ces beaux espaces en bord de Loire ou Evre.

Apportez votre tapis, à défaut une grande serviette. Tenue souple à prévoir La sortie du 9 juillet se déroule à Saint Florent le Vieil, tandis que la sortie du 12 juillet se déroule au site de Coulaines à la Chapelle Saint Florent près de l’Evre. Inscription obligatoire Béatrice Boyer professeure de yoga vous accompagne dans cette découverte en toute simplicité beayoga49@gmail.com +33 6 28 36 76 81 Une pratique de yoga accessible à tous, que vous pratiquiez déjà ou non. Ce peut être l’occasion d’une découverte. Un moment pour se relier à soi et profitez de ces beaux espaces en bord de Loire ou Evre.

