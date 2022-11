Initiation au Yoga

Initiation au Yoga, 19 décembre 2022, . Initiation au Yoga



2022-12-19 14:30:00 – 2022-12-19 Initation au Yoga proposé dans le cadre du marché de Noel de Pont Croix. Accessible à tout niveau, les postures sont adaptées. cloe@nirodha-yoga.fr +33 6 63 69 61 82 http://nirodha-yoga.fr/ dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville