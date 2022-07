Initiation au VTTAE et découverte du BIke Park de Saint-Gervais Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Initiation au VTTAE et découverte du BIke Park de Saint-Gervais

Saint-Gervais-les-Bains, 11 juillet 2022

RDV Plaine de Pratz

2022-07-11 14:00:00 – 2022-08-22 17:00:00

Haute-Savoie Découvrez le VTT à assistance électrique avec Lionel Sibler dans la plaine des Pratz et le nouveau BIke Park de Saint-Gervais.

VTT et casque fournis. (minimum 1m56).

Une liste de passage est établie sur place dès 14h. Attention places limitées ! tourisme@saintgervais.com Saint-Gervais-les-Bains

