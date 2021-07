Initiation au VTT Chapelle-des-Bois, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Chapelle-des-Bois.

Initiation au VTT 2021-07-08 – 2021-07-08

Chapelle-des-Bois Doubs

EUR 15 15 Organisée par le bureau Montagne Nature Odyssée Jura, encadrée par Yves.

Initiation au VTT : conseils techniques sur parcours faciles et vallonnés.

Pour les +15 ans.

Prévoir : casque, VTT (location possible 15€), protection contre le soleil ou pluie, eau + collation.

Inscription au plus tard la veille avant 19h.

naturodysseejura@gmail.com +33 3 81 69 29 75 http://www.nature-odyssee-jura.fr/

Organisée par le bureau Montagne Nature Odyssée Jura, encadrée par Yves.

Initiation au VTT : conseils techniques sur parcours faciles et vallonnés.

Pour les +15 ans.

Prévoir : casque, VTT (location possible 15€), protection contre le soleil ou pluie, eau + collation.

Inscription au plus tard la veille avant 19h.

dernière mise à jour : 2021-07-05 par