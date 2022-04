Initiation au Vitrail Cormontreuil Cormontreuil Catégories d’évènement: Cormontreuil

Marne

Initiation au Vitrail Cormontreuil, 6 mai 2022, Cormontreuil. Initiation au Vitrail Foyer Jean Thibierge 65 rue Edmond Rostand Cormontreuil

2022-05-06 – 2022-05-06 Foyer Jean Thibierge 65 rue Edmond Rostand

Cormontreuil Marne Cormontreuil Venez découvrir lors de cet atelier la technique de vitrail Tiffany.

Au programme : découpe de verre, utilisation d’une meuleuse, sertissage au cuivre et soudure à l’étain., et repartez avec votre création ! Pause déjeuner à midi. Possibilité de ramener son pique-nique pour déjeuner tous ensemble. Ouvert à tous !

Sur réservation uniquement. +33 3 26 50 65 75 Foyer Jean Thibierge 65 rue Edmond Rostand Cormontreuil

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Cormontreuil, Marne Autres Lieu Cormontreuil Adresse Foyer Jean Thibierge 65 rue Edmond Rostand Ville Cormontreuil lieuville Foyer Jean Thibierge 65 rue Edmond Rostand Cormontreuil Departement Marne

Cormontreuil Cormontreuil Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cormontreuil/

Initiation au Vitrail Cormontreuil 2022-05-06 was last modified: by Initiation au Vitrail Cormontreuil Cormontreuil 6 mai 2022 Cormontreuil Marne

Cormontreuil Marne