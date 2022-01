Initiation au vitrail, atelier 9-12 ans Rodez Rodez RodezRodez Catégories d’évènement: Aveyron

Rodez

Initiation au vitrail, atelier 9-12 ans Rodez Rodez, 22 février 2022, RodezRodez. Initiation au vitrail, atelier 9-12 ans impasse Cambon Rodez Rodez

2022-02-22 – 2022-02-22

Rodez Aveyron impasse Cambon Rodez Aveyron Rodez Les vitraux métamorphosent la lumière et nous content des histoires… Après avoir observé les verrières de la cathédrale, les jeunes s’essaient à la fabrication d’un véritable vitrail, l’occasion de découvrir les secrets du maitre-verrier et de s’initier à la technique !

Réservation auprès de l’office de tourisme

Dans le respect des normes sanitaires en vigueur La direction du du patrimoine vous propose un cycle de conférences et de visites, consacré à l’histoire et aux décors de la cathédrale. Chercheurs et professionnels du patrimoine se succèdent pour vous faire découvrir les trésors de la cathédrale Les vitraux métamorphosent la lumière et nous content des histoires… Après avoir observé les verrières de la cathédrale, les jeunes s’essaient à la fabrication d’un véritable vitrail, l’occasion de découvrir les secrets du maitre-verrier et de s’initier à la technique !

Réservation auprès de l’office de tourisme

Dans le respect des normes sanitaires en vigueur Rodez agglo

impasse Cambon Rodez Rodez

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Rodez Autres Lieu Rodez Rodez Adresse impasse Cambon Ville RodezRodez lieuville impasse Cambon Rodez Rodez Departement Aveyron

Rodez Rodez RodezRodez Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rodezrodez/

Initiation au vitrail, atelier 9-12 ans Rodez Rodez 2022-02-22 was last modified: by Initiation au vitrail, atelier 9-12 ans Rodez Rodez Rodez Rodez 22 février 2022 Aveyron Rodez

RodezRodez Aveyron