Initiation au vélo électrique ! Cœur de Causse Cœur de Causse Catégories d’évènement: 46240

Cœur de Causse

Initiation au vélo électrique ! Cœur de Causse, 15 mai 2022, Cœur de Causse. Initiation au vélo électrique ! Office de tourisme 9 place de la Mairie Cœur de Causse

2022-05-15 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-15 16:00:00 16:00:00 Office de tourisme 9 place de la Mairie

Cœur de Causse 46240 Au départ de l’Office de Tourisme, un petit parcours en vélo électrique est proposé. Départ toutes les heures, à partir de 10h, dernier départ à 16h. Places limitées, en fonction de la disponibilité des vélos. Les VAE sont des vélos adultes, à partir de 14ans et 1m50 min. Animation rendue possible grâce aux vélos à assistance électriques du Parc naturel régional des Causses du Quercy Dans le cadre de la fête de Printemps organisée par l’Office de tourisme du Causse de Labastide-Murat, venez découvrir le vélo à assistance électrique. tourisme@cc-labastide-murat.fr +33 5 65 21 11 39 Au départ de l’Office de Tourisme, un petit parcours en vélo électrique est proposé. Départ toutes les heures, à partir de 10h, dernier départ à 16h. Places limitées, en fonction de la disponibilité des vélos. Les VAE sont des vélos adultes, à partir de 14ans et 1m50 min. Animation rendue possible grâce aux vélos à assistance électriques du Parc naturel régional des Causses du Quercy otclm

Office de tourisme 9 place de la Mairie Cœur de Causse

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: 46240, Cœur de Causse Autres Lieu Cœur de Causse Adresse Office de tourisme 9 place de la Mairie Ville Cœur de Causse lieuville Office de tourisme 9 place de la Mairie Cœur de Causse Departement 46240

Cœur de Causse Cœur de Causse 46240 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coeur-de-causse/

Initiation au vélo électrique ! Cœur de Causse 2022-05-15 was last modified: by Initiation au vélo électrique ! Cœur de Causse Cœur de Causse 15 mai 2022 46240 Cœur de Causse

Cœur de Causse 46240