Vicq-sur-Mer Manche Vicq-sur-Mer Initiation au tricot ou au crochet, pour ados à partir de 10 ans et adultes. Initiation au tricot ou au crochet, pour ados à partir de 10 ans et adultes. moulin@ot-cotentin.fr +33 2 33 54 56 18 http://moulinmarieravenel.fr/ Initiation au tricot ou au crochet, pour ados à partir de 10 ans et adultes. Réthoville Moulin à eau de Marie Ravenel – La Coudrairie Vicq-sur-Mer

