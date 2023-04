initiation au travail du cuir

2023-04-20 – 2023-04-20 . La nouvelle sellière du Haras vous propose de vous initier à la sellerie. Pendant 2h vous apprendrez à fabriquer votre propre ceinture ou autre article de maroquinerie, que vous pourrez gardez fièrement en souvenir.

