INITIATION AU TOURNAGE A ARGILEUM Saint-Jean-de-Fos, 7 août 2021, Saint-Jean-de-Fos.

INITIATION AU TOURNAGE A ARGILEUM 2021-08-07 – 2021-08-07

Saint-Jean-de-Fos Hérault Saint-Jean-de-Fos

Dans le cadre du marchés des potiers de Saint Jean de Fos, Argileum propose des ateliers d’initiation à la technique du tournage pour adultes et enfants à partir de 10 ans. Ces ateliers durent 2h00 sont encadrés par un potier professionnel.

Ils se dérouleront les :

samedi 7 et dimanche 8 août.

De 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h30.

Réservation obligatoire.

+33 4 67 56 41 96

© OTI Saint Guilhem Vallée de l’Hérault

dernière mise à jour : 2021-07-25 par