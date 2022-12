Initiation au Tourisme Positif Sancerre Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Cher Alors, qu’est-ce que le tourisme durable ?

Parlons le même langage!

Nous vous proposons, animée par Charlotte Genet, société Guest & Strategy, une demi-journée autour de cette thématique.

Au menu, entre autres :

– Echanges autour des notions de Tourisme Durable et Tourisme Positif,

– Le Tourisme Durable vu comme une démarche de progrès,

– Comment intervenir selon son propre contexte….

Webinaire d’une demi-journée (de 9h à 12h) le mardi 17 janvier 2023.

Plus d’informations sur les modalités pratiques à venir… accueil@tourisme-sancerre.com +33 2 48 54 08 21 ©OTGS

