Initiation au toc et au leurre pour les enfants Ruisseau du Vimont Peyzac-le-Moustier, samedi 13 avril 2024.

Initiation au toc et au leurre pour les enfants Ruisseau du Vimont Peyzac-le-Moustier Dordogne

Journée d’animation et d’initiation à la pêche au toc et leurre sur ruisseau pour enfants de 6 à 12 ans.

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

9h30 accueil des enfants

10h début de la pêche

12h fin de la pêche

12h15 distribution des récompenses aux enfants

Après-midi pêche ouverte à tous. Carte de pêche obligatoire. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:30:00

fin : 2024-04-13

Ruisseau du Vimont Le Moustier

Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Initiation au toc et au leurre pour les enfants Peyzac-le-Moustier a été mis à jour le 2024-04-09 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère