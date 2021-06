Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains, Vosges INITIATION AU TIR Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

INITIATION AU TIR 2021-06-15 20:00:00 20:00:00 – 2021-10-26 21:30:00 21:30:00

Plombières-les-Bains Vosges Plombières-les-Bains

Plombières-les-Bains Vosges Plombières-les-Bains Initiation au tir à air comprimé à 10 mètres carabine et pistolet. Possibilité de tirer à partir de 7 ans jusqu’à 99 ans.

Un concours organisé les premiers mardis du mois de juillet à Octobre. Attention : place limité à 8 personnes maximum à cause du protocole sanitaire. +33 6 22 11 77 65 http://societe-tir-plombieres.e-monsite.com/ Initiation au tir à air comprimé à 10 mètres carabine et pistolet. Possibilité de tirer à partir de 7 ans jusqu’à 99 ans.

