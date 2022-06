Initiation au tir à l’arc Prailles-La Couarde Prailles-La Couarde Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Initiation au tir à l'arc

2022-07-12 10:30:00 – 2022-07-12 12:00:00

Base de loisirs du Lambon
Route d'Argentière
Prailles-La Couarde
Deux-Sèvres

2022-07-12 10:30:00 – 2022-07-12 12:00:00

Route d’Argentière Base de loisirs du Lambon

Prailles-La Couarde

Initiation au tir à l'arc
Mardi 12 juillet de 10h30 à 12h à la Base de loisirs du Lambon
À partir de 8 ans

Initiation encadrée par les éducateurs sportifs de la base de loisirs
Sur réservation 05 49 35 13 57

Tarif : 4€/personne

Initiation encadrée par les éducateurs sportifs de la base de loisirs Sur réservation 05 49 35 13 57

Route d’Argentière Base de loisirs du Lambon Prailles-La Couarde

