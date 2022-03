Initiation au tir à l’arc Maison des Jeux de Tradition Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

Initiation au tir à l’arc Maison des Jeux de Tradition, 9 avril 2022, Wattrelos. Initiation au tir à l’arc

du samedi 9 avril au samedi 4 juin à Maison des Jeux de Tradition

Participez à une initiation au tir à l’arc avec l’Association de Tir à l’Arc Wattrelosienne. Vous pourrez découvrir cette pratique ancienne datant du Moyen-Âge qui demande précision et concentration; Vous apprendrez à viser les blasons à une distance de 15 mètres maximum. De 10h à 11h30 Les samedis 9 avril, 7 mai et 4 juin 2022 Gratuit – Sur inscription au 03.20.75.85.86 ou à [[contact@wattrelos-tourisme.com](mailto:contact@wattrelos-tourisme.com)](mailto:contact@wattrelos-tourisme.com) RV à la Maison des Jeux de Tradition au Parc du Lion de Wattrelos

Gratuit

avec l’Association de Tir à l’Arc Wattrelosienne Maison des Jeux de Tradition rue Jean Castel à Wattrelos Wattrelos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T11:30:00;2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T11:30:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T11:30:00

