Forêt de Bouconne, le mardi 28 septembre à 10:00

Cette initiation à la pratique du tir à l’arc permet de travailler la concentration, la maîtrise de soi, le respect des règles et la précision du geste. Le tir à l’arc permet la redécouverte de son œil directeur et un travail postural adapté à l‘autonomie et l’aisance des personnes. C’est une activité prônée notamment pour les personnes présentant des douleurs dorsales. La session se termine par des situations ludiques en réinvestissant les apprentissages. _Un accueil café collation est offert, ainsi qu’une collation « apéritif » à la fin de l’action. Prise en charge aller-retour assurée en Autobus au départ de Cornebarrieu._

Sur inscription auprès de la Maison du Lien Social

Réservée aux plus de 60 ans. Forêt de Bouconne bouconne Lasserre-Pradère Haute-Garonne

2021-09-28T10:00:00 2021-09-28T12:00:00

