Rennes Archives de Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes Initiation au tir à l’arc Archives de Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Initiation au tir à l’arc Archives de Rennes, 19 septembre 2021, Rennes. Initiation au tir à l’arc

le dimanche 19 septembre à Archives de Rennes Entrée libre

Venez vous essayer au tir à l’arc et revivez les grandes heures du Papegault, cette compétition médiévale durant laquelle les meilleurs archers de la ville s’affrontaient le long des remparts. Archives de Rennes 18, avenue Jules-Ferry 35708 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Archives de Rennes Adresse 18, avenue Jules-Ferry 35708 Rennes Ville Rennes lieuville Archives de Rennes Rennes