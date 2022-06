Initiation au tir à l’arc – Animation estivale Verneuil-en-Bourbonnais Verneuil-en-Bourbonnais Catégories d’évènement: 03500

Initiation au tir à l’arc – Animation estivale Verneuil-en-Bourbonnais, 20 juin 2022, Verneuil-en-Bourbonnais. Initiation au tir à l’arc – Animation estivale Verneuil-en-Bourbonnais

2022-06-20 16:00:00 16:00:00 – 2022-08-31

Verneuil-en-Bourbonnais 03500 Initiation au tir à l’arc estivale. bernardon-jean.pierre@orange.fr http://archersdeverneuil.free.fr/ Verneuil-en-Bourbonnais

