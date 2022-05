Initiation au tir à l’arc

2022-07-21 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-25 18:00:00 18:00:00 EUR 9 Découverte de cette nouvelle activité au cours d’une séance d’initiation, pendant 30 minutes où vous découvrirez le tir à l’arc sous forme ludique et conviviale. nActivité ouverte à tous à partir de 8 ans. Tous les jeudis, devenez Robin des Bois au sommet du Hautacam. Venez arpenter les sentiers de la concentration en vous initiant au tir à l’arc avec Arc en Cimes. +33 6 31 33 13 64 Découverte de cette nouvelle activité au cours d’une séance d’initiation, pendant 30 minutes où vous découvrirez le tir à l’arc sous forme ludique et conviviale. nActivité ouverte à tous à partir de 8 ans. dernière mise à jour : 2022-05-12 par

