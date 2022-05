Initiation au tennis pour jeunes et adultes stade Alain Mimoun Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Initiation au tennis pour jeunes et adultes stade Alain Mimoun, 1 juin 2022, Paris. Le mercredi 08 juin 2022

de 11h00 à 12h00

Le mercredi 01 juin 2022

de 11h00 à 12h00

. gratuit s’inscrire au plus tard la veille par mail ou par téléphone, en raison du nombre limité de participants sur le terrain

Le tennis, c’est pour tous ! En juin, RNS TENNIS accueille les jeunes et les adultes en situation de handicap psychique ou mental, pour découvrir le tennis adapté. LE MOIS DU HANDICAP 2022 Le tennis, c’est pour tous ! En juin, RNS TENNIS accueille les jeunes et les adultes en situation de handicap psychique ou mental, pour découvrir le tennis adapté. stade Alain Mimoun 15 rue de la Nouvelle Calédonie 75012 Paris Contact : 0651865064 mogesalex@hotmail.fr

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu stade Alain Mimoun Adresse 15 rue de la Nouvelle Calédonie Ville Paris lieuville stade Alain Mimoun Paris Departement Paris

stade Alain Mimoun Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

