INITIATION AU TARTARE D'ALGUES 10 rue du Général de Gaulle Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

2023-02-21 14:00:00 – 2023-02-21 15:00:00

Loire-Atlantique Découverte et dégustation gratuite de produits à base d’algues en compagnie de Vincent d’Échos Nature.

LES #ALGUES SONT CHEZ L’épicerie retz’aunée Savourez un instant iodé autour d’un tartare d’algues !

