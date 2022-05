Initiation au tango et bal Boussac-Bourg Boussac-Bourg Boussac-BourgBoussac-Bourg Catégories d’évènement: Boussac-Bourg

Creuse

Initiation au tango et bal Boussac-Bourg Boussac-Bourg, 4 juin 2022, Boussac-BourgBoussac-Bourg. Initiation au tango et bal Boussac-Bourg Boussac-Bourg

2022-06-04 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-04 22:00:00 22:00:00

Boussac-Bourg Creuse Boussac-Bourg Creuse Boussac-Bourg 18h – Prix libre Initiation suivie d’un bal 18h – Prix libre Boussac-Bourg Boussac-Bourg

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Boussac-Bourg, Creuse Autres Lieu Boussac-Bourg Boussac-Bourg Adresse Ville Boussac-BourgBoussac-Bourg lieuville Boussac-Bourg Boussac-Bourg Departement Creuse

Boussac-Bourg Boussac-Bourg Boussac-BourgBoussac-Bourg Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boussac-bourgboussac-bourg/

Initiation au tango et bal Boussac-Bourg Boussac-Bourg 2022-06-04 was last modified: by Initiation au tango et bal Boussac-Bourg Boussac-Bourg Boussac-Bourg Boussac-Bourg 4 juin 2022 Boussac-Bourg Creuse

Boussac-BourgBoussac-Bourg Creuse