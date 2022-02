Initiation au Tango Argentin Maison de quartier de Porchefontaine Versailles Catégories d’évènement: Versailles

**Initiation au Tango Argentin** Compagnie La Idéale Séquence découverte de tango argentin, né sur les berges du Rio de la Plata, entre l’Argentine et l’Uruguay, à la fin du 19ème siècle. MERCREDI 30 MARS À 16H Salle de danse, Maison de quartier de Porchefontaine Durée : 2h À partir de 13 ans Entrée libre Dans le cadre du Festival Baz’arts des mômes

venez seul ou en couple pour apprendre les pas de cette célèbre danse, caliente ! Maison de quartier de Porchefontaine 86, rue Yves Le Coz, versailles Versailles Porchefontaine Yvelines

